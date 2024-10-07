Беспроигрышная лотерея обернулась для самарчанки потерей 1 млн рублей

Перейдя по ссылке, указанной в рекламном посте, женщину перебросило на сайт, где она выбрала номера желаемых билетов и перешла по еще одной ссылке на оплату. Ослепленная счастьем, потерпевшая ввела свои банковские данные в специально отведенное окно и ждала купленные билеты на почте, которую она также указала, однако этого не произошло. Спустя время, женщина решила проверить баланс банковской карты и увидела списание в размере более 1 000 000 рублей, которые она вместе с мужем копили для покупки семейного автомобиля.