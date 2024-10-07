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Мужчина утонул в Западной Двине в Молодечненском районе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в Западной Двине в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

6 октября в 11.28 спасатели получили сообщение об утонувшем в Западной Двине возле агрогородка Березинское Молодечненского района мужчине.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды пенсионера 1958 года рождения.

несчастный случай