Мужчина утонул в Западной Двине в Молодечненском районе

6 октября в 11.28 спасатели получили сообщение об утонувшем в Западной Двине возле агрогородка Березинское Молодечненского района мужчине.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды пенсионера 1958 года рождения.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер утонул в Западной Двине в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
6 октября в 11.28 спасатели получили сообщение об утонувшем в Западной Двине возле агрогородка Березинское Молодечненского района мужчине.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды пенсионера 1958 года рождения.