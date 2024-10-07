Под Новосибирском мужчина попытался убить экс-возлюбленную и ее дочь

В деревне Первомихайловка Татарского района 48-летний мужчина попытался расправиться со своей бывшей сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью. Все произошло 19 января этого года. Нетрезвый мужчина попытался проникнуть в квартиру, где проживала его экс-возлюбленная, но дверь ему не открыли.
— Мужчина нашел мешок, поднялся по лестнице на крышу одноэтажного дома и поместил его внутрь трубы дымохода печи отопления, которая в тот момент топилась, тем самым заблокировав отвод продуктов горения топлива из печи. Когда в квартире началось задымление, девочке на помощь пришел сосед. Сам же осужденный с места преступления скрылся, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.
Суд признал мужчину виновным по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к шести годам колонии строгого режима.