Под Новосибирском мужчина попытался убить экс-возлюбленную и ее дочь

— Мужчина нашел мешок, поднялся по лестнице на крышу одноэтажного дома и поместил его внутрь трубы дымохода печи отопления, которая в тот момент топилась, тем самым заблокировав отвод продуктов горения топлива из печи. Когда в квартире началось задымление, девочке на помощь пришел сосед. Сам же осужденный с места преступления скрылся, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.