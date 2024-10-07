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Росприроднадзор хочет оштрафовать мэрию Сочи за загрязнение моря и реки

С города хотят взыскать 84 млн рублей.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора может взыскать с администрации Сочи 84 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Ъ-Юг».

Речь идет о загрязнении сточными водами Черного моря и реки Бзугу. Надзорный орган считает, что мэрия виновата в сбросе нечистот из неисправных канализационных сетей в районе санаториев имени Фрунзе и «Золотой колос». Обнаружили нарушение норм еще в июне 2022 года.

Мэрия свою вину не признает и считает, что ответчиками должны быть в МУП «Водоканал», которые эксплуатируют системы водоотведения в устье Бзугу. При этом город передал на баланс водоканала сети в 2017 году.

Росприроднадзор настаивает на том, что неисправные канализационные сети бесхозные, но находятся на муниципальной земле. В данный момент Росприроднадзор хочет взыскать ущерб с мэрии через Арбитражный суд Краснодарского края.

экология