18-летний разнорабочий из Башкирии получил тяжелые ожоги на зерноскладе

В Дуванском районе Башкирии во время работы пострадал 18-летний парень. Молодой человек получил тяжелые ожоги во время пожара.
Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, несчастный случай произошел третьего октября на зерноскладе сельхозпредприятия. Разнорабочий пытался потушить возгорание, но получил ожоги, с которыми был доставлен в больницу.
Инспекция начала расследование и намерена выяснить обстоятельства произошедшего.
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