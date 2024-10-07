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18-летний разнорабочий из Башкирии получил тяжелые ожоги на зерноскладе

В Башкирии молодой разнорабочий получил жуткие ожоги.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии во время работы пострадал 18-летний парень. Молодой человек получил тяжелые ожоги во время пожара.

Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, несчастный случай произошел третьего октября на зерноскладе сельхозпредприятия. Разнорабочий пытался потушить возгорание, но получил ожоги, с которыми был доставлен в больницу.

Инспекция начала расследование и намерена выяснить обстоятельства произошедшего.

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