"Проверьте личный кабинет": сибирячка ответила на звонок якобы из Роскомнадзора и лишилась 6,5 миллионов

Но мошенники никак не хотели останавливаться, поэтому резко сменили тактику. Опять позвонили с незнакомого номера и представились работниками спецслужб. Они сказали, что в ближайшее время с женщиной свяжутся специалисты Роскомнадзора и попросят проверить личный кабинет госуслуг. Ведь там от ее имены на незнакомцев оформлены нотариальная и банковская доверенности!