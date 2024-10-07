"Проверьте личный кабинет": сибирячка ответила на звонок якобы из Роскомнадзора и лишилась 6,5 миллионов

Жители Иркутской области продолжают страдать от уловок аферистов. Только за прошедшие три дня обманули 12 человек! В общей сложности они потеряли 10,4 миллиона рублей.
Больше всего не повезло 57-летней женщине из Слюдянского района, которая по указу мошенников приехала в другой город, который находится за 100 километров от ее дома!
3 октября ей позвонили якобы из МФЦ. Приветливая девушка предложила пересчитать пенсию. Женщина, в надежде получить чуть больше денег, доверилась оператору и назвала все коды из СМС.
А позже ей сообщили, что неизвестные похитили ее конфиденциальные данные. В надежде избежать неприятных последствий, женщина самостоятельно обратилась на горючую линию госуслуг и быстро поменяла пароль от учетной записи. Затем позвонила в банк и заблокировала счета.
Но мошенники никак не хотели останавливаться, поэтому резко сменили тактику. Опять позвонили с незнакомого номера и представились работниками спецслужб. Они сказали, что в ближайшее время с женщиной свяжутся специалисты Роскомнадзора и попросят проверить личный кабинет госуслуг. Ведь там от ее имены на незнакомцев оформлены нотариальная и банковская доверенности!
Мошенники сказали, что женщина может исправить ситуацию, однако для этого ей нужно было приехать в Иркутск. В областном центре она должна была перевести деньги на якобы безопасный счет.
— Доверившись, она обналичила с накопительного вклада 6,5 миллионов рублей и перевела через банкомат на указанные карты. Теперь в обстоятельствах обмана разбираются правоохранители, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
Помимо этого жертвой обмана стала 51-летняя жительница Нижнеудинска. Через мессенджер она хотела купить водительские права. Незнакомец попросил перевести 46 тысяч рублей и перестал выходить на связь.