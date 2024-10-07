В Полоцком районе при пожаре в бане погиб мужчина

В деревне Межно-1 Полоцкого района произошел пожар в бане. Сообщение о происшествии поступило спасателям 6 октября в 8.03. Когда работники МЧС прибыли на место, наблюдалось открытое горение строения.



Во время ликвидации пожара под слоем обрушившихся конструкций спасатели обнаружили труп мужчины 1962 года рождения. Предположительно, это был хозяин подворья.



По факту происшествия проводится проверка, устанавливается причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.