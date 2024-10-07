Жительница Слюдянского района решила сделать перерасчёт пенсии и потеряла 6,5 млн рублей.

57-летней женщине 3 октября позвонил «оператор» МФЦ с предложением перерасчета пенсии. Потерпевшая назвала код из СМС, а спустя время псевдооператор сообщила о том, что её конфиденциальные данные попали в руки мошенников. Женщина позвонила на горячую линию «Госуслуг» и поменяла пароль от учётной записи, после чего связалась с банком и заблокировала счета.