Жительница Слюдянского района решила сделать перерасчёт пенсии и потеряла 6,5 млн рублей.

57-летней женщине 3 октября позвонил «оператор» МФЦ с предложением перерасчета пенсии. Потерпевшая назвала код из СМС, а спустя время псевдооператор сообщила о том, что её конфиденциальные данные попали в руки мошенников. Женщина позвонила на горячую линию «Госуслуг» и поменяла пароль от учётной записи, после чего связалась с банком и заблокировала счета.
Однако мошенники поменяли тактику и позвонили жертве под видом «спецслужб» и попросили дождаться звонка от «специалиста» Роскомнадзора. Позвонивший мужчина попросил проверить личный кабинет от Единого портала государственных услуг, где женщина обнаружила оформленные нотариальную и банковскую доверенность на имя незнакомого человека.
Во избежание пропажи денежных средств мошенники попросили её приехать в Иркутск и перевести деньги на «безопасный счёт». Доверившись, она обналичила с накопительного вклада 6,5 млн рублей и перевела через банкомат на указанные карты. Теперь в обстоятельствах обмана разбираются сотрудники полиции.
Также от действий аферистов пострадала 51-летняя уборщица из Нижнеудинска. Она пыталась приобрести в мессенджере водительское удостоверение и перевела 46 тысяч рублей неизвестному мужчине.
Всего за прошедшие три дня от действий аферистов пострадали 12 человек, суммарно они потеряли свыше 10,4 млн рублей.