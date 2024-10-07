В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за коррупцию

В Екатеринбурге экс-сотрудник Уральского управления Ростехнадзора осужден за получение взятки. Приговор вынес Верх-Исетский райсуд, сообщает свердловская прокуратура.
По данным следствия, деньги были получены им в 2021 году. При внеплановой выездной проверке организации, работавшей на месторождении серпентинитов (строительного камня), были выявлены нарушения. Но представитель фирмы через посредника задобрил контролера, передав через посредника 20 тысяч рублей.
Суд отправил мужчину в колонию общего режима на четыре года. И оштрафовал на 600 тысяч рублей.