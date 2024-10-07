В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за коррупцию

По данным следствия, деньги были получены им в 2021 году. При внеплановой выездной проверке организации, работавшей на месторождении серпентинитов (строительного камня), были выявлены нарушения. Но представитель фирмы через посредника задобрил контролера, передав через посредника 20 тысяч рублей.