«После гибели у него родился долгожданный сын»: не заплатившего за проезд на пляж сибиряка убили на глазах его семьи

«За что тебя так рано у нас забрали?» — этим вопросом задаются родные 33-летнего Василия Кустова из Иркутска. Жизнь сибиряка трагически прервалась июньским днем этого года из-за пустякового конфликта, который произошел на территории одной из туристических баз отдыха на Братском водохранилище. Расправа над мужчиной произошла на глазах у его детей и беременной супруги. На сегодняшний день расследование уголовного дела еще продолжается. А недавно в семье Кустовых произошло событие, которое, впервые за несколько месяцев прервало траур. У Василия родился сын… Подробности — в материале КП-Иркутск.