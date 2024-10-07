«После гибели у него родился долгожданный сын»: не заплатившего за проезд на пляж сибиряка убили на глазах его семьи

«За что тебя так рано у нас забрали?» — этим вопросом задаются родные 33-летнего Василия Кустова из Иркутска. Жизнь сибиряка трагически прервалась июньским днем этого года из-за пустякового конфликта, который произошел на территории одной из туристических баз отдыха на Братском водохранилище. Расправа над мужчиной произошла на глазах у его детей и беременной супруги. На сегодняшний день расследование уголовного дела еще продолжается. А недавно в семье Кустовых произошло событие, которое, впервые за несколько месяцев прервало траур. У Василия родился сын… Подробности — в материале КП-Иркутск.
Отказался платить за выезд.
— Наша семья родом из поселка Рассвет, что в Осинском районе. Мы с братьями провели здесь все детство. Василий — самый старший из них, — рассказывала сестра погибшего, 23-летняя Ирина Беляевская. — Трудился водителем экскаватора, сам построил дом… На дорогу до Рассвета из Иркутска уходит около трех часов. Но мы все равно стараемся приезжать туда почти каждые выходные.
Недалеко от дома родителей, в 15 минутах езды находится Братское водохранилище. Но чаще эти места называют Золотыми песками. Здесь любят отдыхать жители с разных районов области, они размещаются на турбазах и в кемпингах, которые работают каждый сезон. Но посетить пляж на арендованной частниками территории можно и не снимая жилье. Плата составляет 500 рублей с одного автомобиля за сутки.
22 июня Василий вместе с беременной женой Кристиной, 6-летней дочерью, невесткой и 4-летним племянником отправились на пляж. Поехали через лес, так как этой дорогой пользуются все местные жители. Однако она оказалась размытой, поэтому мужчина решил, что домой вернется через шлагбаум, который установили хозяева ближайшей базы отдыха.
Кристина рассказывала, что на посту находилась пожилая женщина, вахтер. Но она отказалась пропускать машину без оплаты.
— Причем сделала это достаточно грубо! Муж объяснил, что мы местные. Но в ответ мы услышали мат. Мол, возвращайтесь той же дорогой, по которой и приехали. Вася разозлился. Сел в машину и проехал под шлагбаумом. Он практически не задел его крышей! Но за нами сразу же бросился в погоню белый пикап. Внутри него были двое мужчин и женщина…
Умер от кровоизлияния в мозге.
Со слов вдовы, преследователи пытались перегородить путь и выкрикивали угрозы.
— Кричали, что убьют мужа за шлагбаум. Было очень страшно! Я просила его не останавливаться….
Затем, когда мужчина подъехал к дому и вышел из салона, на него налетели те двое незнакомцев. Один из них ударил Василия по голове, после чего тот упал на землю. Шум на улице услышали Ирина, ее брат и родители. Они сразу же выбежали наружу…
— На тот момент брат уже не подавал признаков жизни. Все произошло за несколько секунд… Когда стало очевидно, что Вася уже не дышит, они вернулись в иномарку и уехали. А я бросилась вызывать скорую помощь…
В больнице Кустовым сообщили, что мужчина скончался из-за кровоизлияния в мозг, которое вызвала травма головы.
Сын — копия папы.
По факту случившегося Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний житель Иркутска.
— Как мы позже узнали, это арендатор территории. А в машине с ним находилась его жена и ее брат. Но по делу виновным проходит только этот мужчина, — рассказывает Ирина. — Сначала он отказывался признать вину, перекладывал ее на шурина. Сейчас сотрудничает со следствием. Был проведен следственный эксперимент. Каждый месяц ему продлевают срок содержания под стражей. Семья наняла для него адвокатов.
Пока расследование уголовного дела продолжается. После завершения его передадут в суд.
— У брата была дочь от первого брака. С Кристиной они воспитывали еще двух девочек, ее дочерей, а в начале августа она родила мальчика. Вася так сильно мечтал о сыне! Назвали Павлом. Он очень похож на папу! С родителями стараемся помогать молодой маме, поддерживаем с ней общение. Только вот Паша никогда не узнает, каким человеком был его отец…