Пятеро подростков на арендованном авто врезались в грузовик: очередная трагедия на дорогах Намангана

По данным УВД Наманганской области, трагический инцидент произошёл 2 октября. На кадрах видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как арендованный автомобиль «Ласетти», двигаясь на большой скорости, теряет управление. Машина задевает бетонный бордюр, разделяющий полосы, и вылетает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с грузовиком.
К сожалению, в результате аварии 17-летний водитель автомобиля скончался на месте. Остальные четверо пассажиров, возрастом от 15 до 17 лет, были срочно доставлены в реанимацию. Все они находятся в тяжёлом состоянии, и врачи продолжают бороться за их жизни.
В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, в том числе как подростки смогли арендовать автомобиль.
Ранее мы писали о том, что Министерство транспорта совместно с Комитетом по туризму планируют создать комфортные условия для работы международных компаний по аренде автомобилей в Узбекистане. Однако это решение может привести к серьёзным проблемам на дорогах — увеличению числа водителей в нетрезвом состоянии, а также подростков за рулём.