Пятеро подростков на арендованном авто врезались в грузовик: очередная трагедия на дорогах Намангана

Ранее мы писали о том, что Министерство транспорта совместно с Комитетом по туризму планируют создать комфортные условия для работы международных компаний по аренде автомобилей в Узбекистане. Однако это решение может привести к серьёзным проблемам на дорогах — увеличению числа водителей в нетрезвом состоянии, а также подростков за рулём.