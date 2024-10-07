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Пятеро подростков на арендованном авто врезались в грузовик: очередная трагедия на дорогах Намангана

В Намангане произошло ещё одно страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оборвалась жизнь одного подростка, а четверо его друзей оказались в реанимации. Пятеро учеников школы и техникума арендовали автомобиль и, двигаясь на высокой скорости, врезались в грузовик.

Источник: Vaib.Uz

По данным УВД Наманганской области, трагический инцидент произошёл 2 октября. На кадрах видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как арендованный автомобиль «Ласетти», двигаясь на большой скорости, теряет управление. Машина задевает бетонный бордюр, разделяющий полосы, и вылетает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с грузовиком.

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К сожалению, в результате аварии 17-летний водитель автомобиля скончался на месте. Остальные четверо пассажиров, возрастом от 15 до 17 лет, были срочно доставлены в реанимацию. Все они находятся в тяжёлом состоянии, и врачи продолжают бороться за их жизни.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, в том числе как подростки смогли арендовать автомобиль.

Ранее мы писали о том, что Министерство транспорта совместно с Комитетом по туризму планируют создать комфортные условия для работы международных компаний по аренде автомобилей в Узбекистане. Однако это решение может привести к серьёзным проблемам на дорогах — увеличению числа водителей в нетрезвом состоянии, а также подростков за рулём.