Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб 25-летний военнослужащий из Башкирии

В Башкирии простились с 25-летним бойцом СВО.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели 25-летнего Игоря Яниева из Мишкинского района Башкирии. Молодой человек погиб во время боевых действий в зоне СВО.

Как сообщили в районной администрации, прощание с военнослужащим прошла у Мемориала Победы. Проводить в последний путь бойца пришли его земляки, близкие и друзья.

По воспоминаниям родных, Игорь Яниев был добрым, отзывчивым и светлым человеком.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.