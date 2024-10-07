В зоне СВО погиб 25-летний военнослужащий из Башкирии

Стало известно о гибели 25-летнего Игоря Яниева из Мишкинского района Башкирии. Молодой человек погиб во время боевых действий в зоне СВО.
Как сообщили в районной администрации, прощание с военнослужащим прошла у Мемориала Победы. Проводить в последний путь бойца пришли его земляки, близкие и друзья.
По воспоминаниям родных, Игорь Яниев был добрым, отзывчивым и светлым человеком.
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