В Красноярском крае погибли геологи

Два опытных исследователя, решившие провести полевые исследования около Норильска, отправились в свой путь 30 сентября. Они планировали передать информацию о ходе экспедиции и выйти на связь в заранее согласованное время, однако их сообщения не поступили. Это заставило их коллег забеспокоиться и обратиться за помощью к спасательным службам.