В Красноярском крае погибли геологи

Геологи, которые находились в экспедиции на территории Красноярского края, трагически погибли в результате несчастного случая. Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.
Два опытных исследователя, решившие провести полевые исследования около Норильска, отправились в свой путь 30 сентября. Они планировали передать информацию о ходе экспедиции и выйти на связь в заранее согласованное время, однако их сообщения не поступили. Это заставило их коллег забеспокоиться и обратиться за помощью к спасательным службам.
Спасатели быстро организовали поисковую операцию и вскоре наткнулись на перевернутый автомобиль, обнаруженный в реке на расстоянии около 50 километров от населенного пункта Талнах. При детальном осмотре найдены тела мужчин, что подтвердило худшие опасения их коллег и близких. К сожалению, оба ученых погибли, утонув в реке, и это событие стало трагической утратой для научного сообщества.
Ранее сообщалось о гибели двух жителей Кузбасса, которые утонули в грузовике под Ачинском.