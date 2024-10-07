В Воронеже фура влетела в иномарку

По предварительным данным, в воскресенье, 6 октября, около 00:20 на улице Антонова-Овсеенко 40-летний водитель за рулем грузового автомобиля MAN ехал со стороны улицы Генерала Лизюкова в направлении улицы Хользунова и врезался в Volkswagen Polo, которым управлял 39-летний местный житель. Столкновение произошло из-за того, что водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди в попутном направлении иномарки.