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В Перми «Газель» загорелась во дворе жилого дома

Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Автомобиль «Газель» загорелся во дворе жилого дома в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».

Видеоролики с горящим грузовым авто были опубликованы в канале утром 7 октября. Около 11:30 взволнованные очевидцы заметили столб чёрного дыма в микрорайоне Крохалева во дворе дома № 15 на улице Солдатова. По словам пермяков, загорелась «Газель».

В МЧС Пермского края подтвердили факт происшествия и рассказали подробности пожара с участием автомобиля. «Сообщение о пожаре на улице Солдатова в городе Перми поступило 07 октября в 11 часов 21 минуту. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Когда подразделения прибыли на место, они установили, что площадь возгорания автомобиля составила девять квадратных метров. В МЧС уточнили, что во время пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты продолжают устанавливать причины инцидента.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии с «Газелью», которое произошло на Восточном обходе Перми. Охваченный огнём автомобиль сгорел дотла.

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