В Перми «Газель» загорелась во дворе жилого дома

В МЧС Пермского края подтвердили факт происшествия и рассказали подробности пожара с участием автомобиля. «Сообщение о пожаре на улице Солдатова в городе Перми поступило 07 октября в 11 часов 21 минуту. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники», — сообщили в ведомстве.