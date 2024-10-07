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Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии в связи с возгоранием на нефтебазе, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

Из-за пожара эвакуируют порядка 300 человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе.
  • На месте работают пожарные.
  • По словам главы города, разлива топлива и экологической угрозы нет.
  • В связи с происшествием на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала.
  • Графики движения городского транспорта скорректировали.
  • Из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек.

Последствия

  • Жертв и пострадавших, по последним данным, нет.

Реакция властей

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