Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии

Из-за пожара эвакуируют порядка 300 человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе.
- На месте работают пожарные.
- По словам главы города, разлива топлива и экологической угрозы нет.
- В связи с происшествием на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала.
- Графики движения городского транспорта скорректировали.
- Из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек.
Последствия
- Жертв и пострадавших, по последним данным, нет.
Реакция властей
- В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- На место пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для определения уровня вредных примесей в воздухе.