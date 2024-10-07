Житель Ангарска заплатит 900 тысяч за мошенничество с социальной выплатой

В Кировском суде Иркутска вынесли приговор 39-летнему жителю Ангарска, который обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР по Иркутской области.
Установлено, что в 2019—2020 году подсудимый совместно с работниками администрации города Тулуна нашел жители Ангарска, который соврал, что потерял жилье в результате наводнения, которое произошло в Тулуне в 2019 году. Затем соучастники отправили в суд фиктивные документы и оформили все права на квартиру в аварийном доме.
— После мужчина получил социальную выплату на приобретение жилья взамен утраченного в размере около 1,5 миллионов рублей. Полученные деньги участники преступления разделили между собой. Федеральному бюджету причинен ущерб, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение. В итоге суд приговорил к 3,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также он обязан выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре планируют создать Аллею славы выдающихся инженеров.