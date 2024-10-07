Житель Ангарска заплатит 900 тысяч за мошенничество с социальной выплатой

Установлено, что в 2019—2020 году подсудимый совместно с работниками администрации города Тулуна нашел жители Ангарска, который соврал, что потерял жилье в результате наводнения, которое произошло в Тулуне в 2019 году. Затем соучастники отправили в суд фиктивные документы и оформили все права на квартиру в аварийном доме.