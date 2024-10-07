Экс-глава администрации Шлиссельбурга освобожден после года в СИЗО

Тосненский городской суд 4 октября прекратил уголовное дело против бывшего главы администрации Шлиссельбурга Артёма Желудова. Он провёл год и месяц в изоляторе, но в финале ему предъявили только менее тяжкую статью — «Превышение должностных полномочий». Желудов признал свою вину, и дело закрыли по истечению сроков давности.
Напомним, Желудова обвиняли в превышении полномочий при вводе в эксплуатацию дома в Приладожском, а также в ряде других нарушений, связанных с муниципальными контрактами. Однако в ходе следствия большинство эпизодов переквалифицировали в «Халатность», и они также были закрыты по срокам давности.
Защита планирует обжаловать сам факт возбуждения дела, ссылаясь на процессуальные нарушения. Адвокат Желудова, Дмитрий Алексеев, намерен добиваться компенсации за год, проведённый в СИЗО, в размере 3,6 млн рублей, а также возмещения расходов на адвокатов и недополученной зарплаты.
Ранее Желудов выиграл гражданский процесс против администрации Шлиссельбурга, доказав незаконность своего увольнения. Суд присудил ему компенсацию в размере 256 тысяч рублей и 30 тысяч рублей за моральный ущерб.
На вопрос о дальнейших планах Желудов заявил, что не планирует возвращаться на пост в администрации, несмотря на снятие всех обвинений.