Экс-глава администрации Шлиссельбурга освобожден после года в СИЗО

Напомним, Желудова обвиняли в превышении полномочий при вводе в эксплуатацию дома в Приладожском, а также в ряде других нарушений, связанных с муниципальными контрактами. Однако в ходе следствия большинство эпизодов переквалифицировали в «Халатность», и они также были закрыты по срокам давности.