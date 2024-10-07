Таможня завела уголовное дело на белоруса из-за грибов

Также сказано, что в момент проведения следственных мероприятий таможня установила еще одного мужчину, являющегося приятелем фигуранта. Так, в его квартире нашли шесть банок с опасным веществом весом более трех килограммов. В отношении знакомого мужчины Лидским РОВД было заведено уголовное дело по аналогичной статье.