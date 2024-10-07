Таможня завела уголовное дело на белоруса из-за грибов. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что 39-летний гражданин Беларуси, возвращаясь с «заработков», предпринял попытку ввезти в страну из Литвы грибы и таблетки, которые содержат в составе особо опасные психотропы. Мужчина их спрятал среди личных вещей.
В ГТК отметили, что в момент проведения процессуальных действия в рамках уголовно-процессуального кодекса Беларуси были найдены и изъяты видеоматериалы, которые указывают на то, что задержанный неоднократно употреблял запрещенные вещества. В отношении мужчины таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса.
Также сказано, что в момент проведения следственных мероприятий таможня установила еще одного мужчину, являющегося приятелем фигуранта. Так, в его квартире нашли шесть банок с опасным веществом весом более трех килограммов. В отношении знакомого мужчины Лидским РОВД было заведено уголовное дело по аналогичной статье.
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