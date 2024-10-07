В Уфе на 51-м году ушел из жизни тренер ХК «Салават Юлаев»

Не стало бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Андрея Давлетова. О его смерти сообщили ветераны уфимского хоккейного клуба.
Спортсмен в прошлом работал в СЮ с 2017 по 2024 год. Под руководством Давлетова клуб одерживала победы и занимала призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях.
Прощание с Андреем Эуфетовичем состоялось сегодня, 7 октября, на площади перед Дворцом спорта.
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