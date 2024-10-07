Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на 51-м году ушел из жизни тренер ХК «Салават Юлаев»

В Уфе умер 50-летний тренер ХК «Салават Юлаев» Андрей Давлетов.

Источник: Комсомольская правда

Не стало бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Андрея Давлетова. О его смерти сообщили ветераны уфимского хоккейного клуба.

Спортсмен в прошлом работал в СЮ с 2017 по 2024 год. Под руководством Давлетова клуб одерживала победы и занимала призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях.

Прощание с Андреем Эуфетовичем состоялось сегодня, 7 октября, на площади перед Дворцом спорта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.