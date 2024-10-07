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372 пожара произошло за неделю в Ростовской области

В Ростовской области за неделю потушили 372 пожара, спасено два человека.

Источник: Комсомольская правда

С 30 сентября по 6 октября 2024 года в Ростовской области потушили 372 пожара. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

— Выезжали на 372 пожара, было спасено два человека. Кроме того, за указанный период произошло 166 возгораний сухой растительности на общей площади в 35,7 га, — говорится в недельной сводке.

Также за семь прошедших дней представители МЧС ликвидировали последствия 14 ДТП. Помощь оказали в трех случаях, спасли десять человек. На водных объектах погиб один человек.

Добавим, сейчас на всей территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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