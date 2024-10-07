Осужден чиновник, получивший взятку от главы Союза ВДВ Екатеринбурга

Матвеев признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц». В суде установлено, что в 2021 году Матвеев провел внеплановую выездную проверку карьера в Шабрах, где добывают строительный камень. Он выявил факты нарушения требований законодательства при ведении горных и взрывных работ.