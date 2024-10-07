Осужден чиновник, получивший взятку от главы Союза ВДВ Екатеринбурга

Матвеев признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц». В суде установлено, что в 2021 году Матвеев провел внеплановую выездную проверку карьера в Шабрах, где добывают строительный камень. Он выявил факты нарушения требований законодательства при ведении горных и взрывных работ.
«В дальнейшем представитель юридического лица, выступая в роли посредника, передал осужденному взятку в размере 20 тыс. рублей за непринятие в отношении предприятия ограничительных мер и штрафного воздействия на должностных лиц за выявленные нарушения», — говорит Марина Канатова.
Получив эти деньги, Матвеев не внес в документы сведения о выявленных нарушениях.
Ранее ЕАН писал о деле Тетерина. Он был арестован 18 ноября 2021 года. По версии следствия, два бизнесмена обратились к Тетерину с просьбой оказать содействие в прекращении уголовного дела по факту дачи взятки сотруднику Росприроднадзора Матвееву.
Тетерин пообещал помочь через свои связи с силовиками. Вместе с Тетериным были арестованы директор ООО «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и ООО «Шабровский карьер» Ибад Гурбанов. Коррупционную сделку тогда раскрыли сотрудники ФСБ. Ранее суд оштрафовал ООО «Урал Щебень» на 1 млн рублей, а Ибаду Гурбанову назначен штраф 4,5 млн рублей.
Тетерина Верх-Исетский суд приговорил 16 апреля к 9 годам колонии и штрафу 25 млн рублей. Однако от наказания его освободили как получившего госнаграду. Соответствующие изменения в закон № 64 внес в марте президент РФ Владимир Путин, заявил ЕАН адвокат Дмитрий Лебедев.
«Существуют два основания для освобождения от наказания: получение госнаграды и демобилизация. Тетерин в период следствия получил медаль, поэтому его освободили», — объяснил Лебедев.
Отметим, председатель Свердловского отделения Союза десантников РФ в зоне СВО принимал участие в боевых действиях. Он был ранен, после чего два месяца лечился в госпитале, получил медаль «За храбрость» и внеочередное воинское звание — старший лейтенант. Эти обстоятельства и были учтены при вынесении приговора.