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Осужден чиновник, получивший взятку от главы Союза ВДВ Екатеринбурга

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга к 4 годам колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей приговорен бывший главный государственный инспектор межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора Александр Матвеев. Он получил взятку от главы свердловского отделения «Союза десантников России» Евгения Тетерина. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Источник: ЕАН

Матвеев признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц». В суде установлено, что в 2021 году Матвеев провел внеплановую выездную проверку карьера в Шабрах, где добывают строительный камень. Он выявил факты нарушения требований законодательства при ведении горных и взрывных работ.

«В дальнейшем представитель юридического лица, выступая в роли посредника, передал осужденному взятку в размере 20 тыс. рублей за непринятие в отношении предприятия ограничительных мер и штрафного воздействия на должностных лиц за выявленные нарушения», — говорит Марина Канатова.

Получив эти деньги, Матвеев не внес в документы сведения о выявленных нарушениях.

Ранее ЕАН писал о деле Тетерина. Он был арестован 18 ноября 2021 года. По версии следствия, два бизнесмена обратились к Тетерину с просьбой оказать содействие в прекращении уголовного дела по факту дачи взятки сотруднику Росприроднадзора Матвееву.

Тетерин пообещал помочь через свои связи с силовиками. Вместе с Тетериным были арестованы директор ООО «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и ООО «Шабровский карьер» Ибад Гурбанов. Коррупционную сделку тогда раскрыли сотрудники ФСБ. Ранее суд оштрафовал ООО «Урал Щебень» на 1 млн рублей, а Ибаду Гурбанову назначен штраф 4,5 млн рублей.

Тетерина Верх-Исетский суд приговорил 16 апреля к 9 годам колонии и штрафу 25 млн рублей. Однако от наказания его освободили как получившего госнаграду. Соответствующие изменения в закон № 64 внес в марте президент РФ Владимир Путин, заявил ЕАН адвокат Дмитрий Лебедев.

«Существуют два основания для освобождения от наказания: получение госнаграды и демобилизация. Тетерин в период следствия получил медаль, поэтому его освободили», — объяснил Лебедев.

Отметим, председатель Свердловского отделения Союза десантников РФ в зоне СВО принимал участие в боевых действиях. Он был ранен, после чего два месяца лечился в госпитале, получил медаль «За храбрость» и внеочередное воинское звание — старший лейтенант. Эти обстоятельства и были учтены при вынесении приговора.