В Советске водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом

Полицейские, прибывшие на место, постановили, что водитель иномарки неправильно выбрал скоростной режим, допустил наезд на бордюр, не справился с контролем за движением автомобиля, выехал за пределы дороги и допустил наезд на жилой дом. К счастью, все живы. Водителя авто отвезли в больницу, его состояние стабильно.