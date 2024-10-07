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В Советске водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом

К счастью, все живы.

Источник: УГИБДД Калининградской области

Госавтоинспекция Калининградской области сообщила о ДТП, которое произошло в г. Советске.

Полицейские, прибывшие на место, постановили, что водитель иномарки неправильно выбрал скоростной режим, допустил наезд на бордюр, не справился с контролем за движением автомобиля, выехал за пределы дороги и допустил наезд на жилой дом. К счастью, все живы. Водителя авто отвезли в больницу, его состояние стабильно.

Ранее мы сообщали, что в Багратионовском районе 35-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено».