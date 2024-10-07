Житель Канска получил срок за избиение незнакомого человека

В какой-то момент 53-летняя женщина заметила незнакомца и попросила у того мобильный, чтобы позвонить. Получив отказ, нетрезвая дама не отстала от мужчины и принялась просить деньги, но и в данном случае не получила желаемого. Разозлившись, женщина вернулась к подозреваемому с сожительницей и сообщила, что незнакомец отнял у нее деньги, которые она собирала у церкви в качестве милостыни.