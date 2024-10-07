Житель Канска получил срок за избиение незнакомого человека

В Канске вынесли приговор мужчине, который избил на улице незнакомого человека. Как рассказали в полиции, сам инцидент произошел в декабре прошлого года — после застолья 30-летний ранее судимый подозреваемый с сожительницей отправились гулять в центр города, где встретили общую знакомую.
В какой-то момент 53-летняя женщина заметила незнакомца и попросила у того мобильный, чтобы позвонить. Получив отказ, нетрезвая дама не отстала от мужчины и принялась просить деньги, но и в данном случае не получила желаемого. Разозлившись, женщина вернулась к подозреваемому с сожительницей и сообщила, что незнакомец отнял у нее деньги, которые она собирала у церкви в качестве милостыни.
Компания направилась за мужчиной и в одном из дворов напала на него. Пока задержанный избивал оппонента, его знакомая попыталась вытащить ценные вещи из сумки потерпевшего. Нарушителей спугнули свидетели, которые вмешались в происходящее. Мужчину госпитализировали, а, благодаря показаниям очевидцев, на следующий день были задержаны и причастные.
В итоге суд приговорил задержаннного к 3 годам в колонии строгого режима, а 53-летней женщине утвердили обвинение в попытке ограбления.