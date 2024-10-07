Авария случилась 5 октября примерно в 18.15. Несовершеннолетний за рулем «Форда» не уступил дорогу при выезде со второстепенной на главную и столкнулся с «Фольксвагеном».
В ДТП получил травмы 10-летний пассажир «Фольксвагена».
Госавтоинспекторы в очередной раз напомнили родителям: не следует оставлять ключи от транспортных средств на видном месте. «Объясните детям, что управлять автомобилем можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории», — добавили в УГАИ.
В Речице подросток без спроса взял машину родителей и устроил ДТП
7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль родителей и устроил ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария случилась 5 октября примерно в 18.15. Несовершеннолетний за рулем «Форда» не уступил дорогу при выезде со второстепенной на главную и столкнулся с «Фольксвагеном».