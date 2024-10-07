В Речице подросток без спроса взял машину родителей и устроил ДТП

Авария случилась 5 октября примерно в 18.15. Несовершеннолетний за рулем «Форда» не уступил дорогу при выезде со второстепенной на главную и столкнулся с «Фольксвагеном».



В ДТП получил травмы 10-летний пассажир «Фольксвагена».



Госавтоинспекторы в очередной раз напомнили родителям: не следует оставлять ключи от транспортных средств на видном месте. «Объясните детям, что управлять автомобилем можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории», — добавили в УГАИ.