Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Речице подросток без спроса взял машину родителей и устроил ДТП

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице 15-летний подросток без разрешения взял автомобиль родителей и устроил ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 5 октября примерно в 18.15. Несовершеннолетний за рулем «Форда» не уступил дорогу при выезде со второстепенной на главную и столкнулся с «Фольксвагеном».

В ДТП получил травмы 10-летний пассажир «Фольксвагена».

Госавтоинспекторы в очередной раз напомнили родителям: не следует оставлять ключи от транспортных средств на видном месте. «Объясните детям, что управлять автомобилем можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории», — добавили в УГАИ.