Волгоградский облсуд отменил уголовное преследование депутата Распутиной

Ранее Светлоярский районный суд не усмотрел нарушений со стороны органов следствия. Жалобу адвоката Распутиной Михаила Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ) райсуд оставил без удовлетворения. Меж тем, защитник депутата настаивал на том, что принятое нижестоящим судом решение не соответствует требованиям законности и обоснованности и обжаловал его в Волгоградском облсуде.