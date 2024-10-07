У пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли крупную партию духов

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в багаже пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург были обнаружены 16 флаконов духов известных брендов. Женщина, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, не скрывала, что продукция предназначена для продажи. О том, что в таком случае необходимо заполнять декларацию и платить пошлину она не знала.
По факту нарушения таможенного законодательства составлен протокол. Парфюмерная продукция изъята для оценки стоимости. Забрать ее предприниматель сможет только после уплаты штрафа, размер которого определит суд.
Ранее «МК-Урал» сообщал об изъятии в аэропорту «Кольцово» партии бижутерии, а также набора инструментов и материалов для ее изготовления. Владелец багажа пояснил, что вес груз для своей супруги, которая занимается в Екатеринбурге изготовлением бижутерии на продажу.
О необходимости заполнения декларации он не знал. Между тем, она требуется, поскольку как вещи, предназначенные для перепродажи, так и инструменты для их изготовления, не являются предметами для личного использования.