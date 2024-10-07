У пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли крупную партию духов

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в багаже пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург были обнаружены 16 флаконов духов известных брендов. Женщина, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, не скрывала, что продукция предназначена для продажи. О том, что в таком случае необходимо заполнять декларацию и платить пошлину она не знала.