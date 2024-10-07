В МЧС поступило сообщение о загорании в строящемся здании на ул. Скрипникова, 47. Работники МЧС ликвидировали пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Спасатели потушили пожар в строящемся здании в Минске
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в строящемся здании по ул. Скрипникова в Минске ликвидирован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В МЧС поступило сообщение о загорании в строящемся здании на ул. Скрипникова, 47. Работники МЧС ликвидировали пожар.