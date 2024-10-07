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Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. В Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, имеющихся запасов региону полностью хватает. Об этом заявил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает населению республики и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — цитирует Воронкина пресс-служба министерства.

Первый замминистра добавил, что вопрос обеспечения Крыма топливом находится на постоянном контроле властей республики и профильного федерального министерства.

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.

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