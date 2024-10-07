Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе

«Ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает населению республики и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — цитирует Воронкина пресс-служба министерства.
Первый замминистра добавил, что вопрос обеспечения Крыма топливом находится на постоянном контроле властей республики и профильного федерального министерства.
Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.