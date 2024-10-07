Что с топливом в Крыму после пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, где случился пожар, эвакуируют жителей, сообщали ранее в администрации города. Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.