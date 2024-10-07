В Иркутске вынесли приговор за схему с жильём после Тулунского наводнения

39-летнему жителю Ангарска вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём после Тулунского наводнения 2019 года, сообщили irk.aif.ru в прокуратуре Иркутской области.
В 2019—2020 годах жителям Тулуна, потерявшим из-за удара стихии жильё, выдавали сертификаты на квартиры. Мужчина в сговоре с должностным лицом и группой сотрудников тулунской администрации подыскал знакомого, который якобы тоже лишился жилища, а на деле проживал в Ангарске. «Пострадавшему» выплатили из бюджета 1,5 млн рублей, эти деньги участники аферы поделили между собой.
Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество при получении выплат». Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Поэтому дело в отношении него рассматривали отдельно. Ангарчанина оштрафовали на 900 тысяч рублей и приговорили к 3,5 годам условно. Дело в отношении его подельников продолжают расследовать. Ранее сообщалось, что обвиняемого в таких же махинациях мэра Тулуна Юрия Карих выпустили из СИЗО для участия в спецоперации на Украине.