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Таможенники из Бурятии пресекли незаконный вывоз кабарги на сумму 25 миллионов

Для изготовления продукта необходимо было убить более 1000 животных.

Источник: Комсомольская правда

Таможенники из Бурятии на границе оставили людей с мускусом кабарги (прим. ред. — оленевидное животное), который используют в медицине и парфюмерии.

Всего изъяли 259 единиц продукта весом более восьми килограмм. Для сравнения, чтобы получить один килограмм, нужно убить до 150 животных! За продажу такого количества продукта можно получить 25 миллионов рублей.

— Во время подачи деклараций компания обратилась в Росприроднадзор. Там в документах указали, что продукт они получили у охотников, которые на самом деле не занимались добычей, — рассказывают в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

До этого экспортеры уже незаконно вывозили железы стоимостью более 12 миллионов рублей. В обоих случаях животных незаконно убили в лесах Бурятии и Иркутской области.

На руководителя фирмы завели два уголовных дела за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия.

Предпринимателю грозит либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Либо его могут лишить свободы на срок до пяти лет.