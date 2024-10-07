Таможенники из Бурятии пресекли незаконный вывоз кабарги на сумму 25 миллионов

Таможенники из Бурятии на границе оставили людей с мускусом кабарги (прим. ред. — оленевидное животное), который используют в медицине и парфюмерии.
Всего изъяли 259 единиц продукта весом более восьми килограмм. Для сравнения, чтобы получить один килограмм, нужно убить до 150 животных! За продажу такого количества продукта можно получить 25 миллионов рублей.
— Во время подачи деклараций компания обратилась в Росприроднадзор. Там в документах указали, что продукт они получили у охотников, которые на самом деле не занимались добычей, — рассказывают в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
До этого экспортеры уже незаконно вывозили железы стоимостью более 12 миллионов рублей. В обоих случаях животных незаконно убили в лесах Бурятии и Иркутской области.
На руководителя фирмы завели два уголовных дела за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия.
Предпринимателю грозит либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Либо его могут лишить свободы на срок до пяти лет.