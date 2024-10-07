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В Крыму судили главарей ячейки «Свидетелей Иеговы»*: им дали 12 лет на двоих

В Крыму двое главарей ячейки «Свидетелей Иеговы»* получили по 6 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Двух жителей Красногвардейского района Крыма признали виновными в организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Еще в 2017 году Верховный суд России религиозную организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и входящие в ее структуру отделения признали экстремистскими и запретили в нашей стране.

С апреля 2017 года по сентябрь 2022 года крымчане продолжили вести запрещенную деятельность ячейки в Красногвардейском. 51-летний мужчина был председателем и идейным лидером. Его 44-летний соратник активно участвовал в организации.

«Совместно они координировали деятельность адептов, проводили собрания, выступления и обсуждение религиозной литературы, в том числе — посредством сети “Интернет”, — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что в конце сентября 2022 года деятельность организатора ячейки пресекли сотрудники ФСБ и полиции. Его сообщника задержали в марте 2024 года. Это произошло в тот момент, когда тот пытался сбежать в другую страну.

Было возбуждено уголовно дело. Суд признал фигурантов виновными. Каждого из них приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии.

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.

СК