«Грозит пожизненное»: омские полицейские задержали в лесу новосибирца, который перевозил запрещенные вещества

Омские полицейские задержали в лесу возле одного из СНТ новосибирца, в машине у которого нашли запрещенные вещества и оружие.
Как сообщили в полиции, подозреваемый передвигался на кроссовере «Ниссан», под задними сидениями которого оперативники обнаружили пять вакуумных пакетов с мефедроном общей массой 4969 граммов.
Помимо запрещенных веществ, в автомобиле обнаружили патроны и пистолет, предположительно, травматический. Разрешения на ношения оружия у новосибирца не было.
По оперативным данным, мужчина работал межрегиональным перевозчиком в наркошопе. Наркотики и оружие злоумышленнику предоставили его кураторы.
На новосибирца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Изъятые у мужчины оружие и патроны направлены на баллистическую экспертизу. Задержанный мужчина сейчас находится под стражей.