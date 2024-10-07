Калининградка украла у собственного деда 100 тысяч рублей

Злоумышленница вернулась в дом за якобы забытой электронной сигаретой и похитила телефон и паспорт пенсионера, в который были вложены 10 тысяч рублей. Деньги женщина забрала. А кроме того, списала со счета пенсионера более 90 тысяч рублей через мобильное приложение.