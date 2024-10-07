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Калининградка украла у собственного деда 100 тысяч рублей

В Калининградской области полицейские раскрыли кражу у пенсионера, проживающего в посёлке Большое Исаково.

Источник: Янтарный край

Подозреваемой стала 30-летняя жительница Калининграда, которая вместе с подругой навещали 75-летнего дедушку в сентябре.

Злоумышленница вернулась в дом за якобы забытой электронной сигаретой и похитила телефон и паспорт пенсионера, в который были вложены 10 тысяч рублей. Деньги женщина забрала. А кроме того, списала со счета пенсионера более 90 тысяч рублей через мобильное приложение.

Деньги потратила, а паспорт и телефон выбросила.

Калининградка проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.