Калининградка украла у собственного деда 100 тысяч рублей

Подозреваемой стала 30-летняя жительница Калининграда, которая вместе с подругой навещали 75-летнего дедушку в сентябре.
Злоумышленница вернулась в дом за якобы забытой электронной сигаретой и похитила телефон и паспорт пенсионера, в который были вложены 10 тысяч рублей. Деньги женщина забрала. А кроме того, списала со счета пенсионера более 90 тысяч рублей через мобильное приложение.
Деньги потратила, а паспорт и телефон выбросила.
Калининградка проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.