В Омске «Газель» насмерть сбила женщину

Сегодня утром на Левобережье Омска водитель «Газели» сбил насмерть женщину в районе дома № 2/2 на проспекте Комарова, сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительной информации, за рулем «Газели» был 39-летний мужчина, который при движении задним ходом наехал на 43-летнюю женщину.
От полученных травм омичка скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку.
Ранее мы писали, что сегодня утром иномарка слетела в кювет на трассе под Омском. Также накануне в Омске водитель «Лады» сбил насмерть переходившего дорогу пешехода.