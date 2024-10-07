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В Омске «Газель» насмерть сбила женщину

Авария произошла сегодня утром на проспекте Комарова.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на Левобережье Омска водитель «Газели» сбил насмерть женщину в районе дома № 2/2 на проспекте Комарова, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, за рулем «Газели» был 39-летний мужчина, который при движении задним ходом наехал на 43-летнюю женщину.

От полученных травм омичка скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку.

Ранее мы писали, что сегодня утром иномарка слетела в кювет на трассе под Омском. Также накануне в Омске водитель «Лады» сбил насмерть переходившего дорогу пешехода.