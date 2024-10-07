Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале, недалеко от деревни Бурезь Житковичского района, поступило вечером 6 октября.
Работники МЧС извлекли из воды тело мужчины 1942 года рождения.
Спасатели на водах отметили, что купальный сезон уже закончился, а рыбацкий продолжается. «Чтобы рыбалка не омрачилась печальными последствиями, не выходите на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном катере или лодке и без спасательных средств. Также будьте особенно осторожны при рыбалке с надувных лодок. На таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в места, где много коряг, так как наезд на острый край подводной коряги может привести к проколу резины», — напомнили в ОСВОДе.
Пожилой мужчина утонул в канале в Житковичском районе
7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В мелиоративном канале в Житковичском районе обнаружено тело утонувшего мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию ОСВОД.
Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в мелиоративном канале, недалеко от деревни Бурезь Житковичского района, поступило вечером 6 октября.