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31 авария произошла в Братске и районе за неделю

Самым аварийным днем стал понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Братске и районе с 30 сентября по 6 октября произошла 31 авария, во всех из них был причинен материальный ущерб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Братска.

— Всего зафиксировали 15 столкновений машин, девять наездов на стоящий автомобиль, а также семь наездов на препятствие, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Самым аварийным днем стал понедельник, в этот день зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что житель Ангарска должен выплатить штраф на сумму 900 тысяч рублей за мошенничество с социальной выплатой, а также получил условный срок. В 2019—2020 году подсудимый нашел человека, который соврал, что потерял жилье в результате наводнения.