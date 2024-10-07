31 авария произошла в Братске и районе за неделю

В Братске и районе с 30 сентября по 6 октября произошла 31 авария, во всех из них был причинен материальный ущерб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Братска.
— Всего зафиксировали 15 столкновений машин, девять наездов на стоящий автомобиль, а также семь наездов на препятствие, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Самым аварийным днем стал понедельник, в этот день зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что житель Ангарска должен выплатить штраф на сумму 900 тысяч рублей за мошенничество с социальной выплатой, а также получил условный срок. В 2019—2020 году подсудимый нашел человека, который соврал, что потерял жилье в результате наводнения.