Этой ночью воздушная тревога звучала в нескольких городах Израиля. ЦАХАЛ фиксировал запуск 15 ракет со стороны Ливана по северу страны. В результате ракетного обстрела города Хайфа были ранены как минимум пять человек. Также Израиль сообщил о гибели военнослужащего на границе с Ливаном. ЦАХАЛ проводит наземную операцию против ливанской группировки «Хезболла» с 1 октября. Война Израиля с палестинским «Хамасом» длится ровно год, с 7 октября 2023-го.
Армия Израиля зафиксировала пуск ракет по Тель-Авиву из сектора Газа
Из района Хан-Юнис в секторе Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, несколько снарядов упали на израильской территории. Новостной канал «Аль-Алам» передает, что звуки взрывов слышны в Тель-Авиве. Также зафиксировано попадание ракеты в город Холон, расположенный недалеко от Тель-Авива. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.