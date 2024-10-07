Армия Израиля зафиксировала пуск ракет по Тель-Авиву из сектора Газа

Из района Хан-Юнис в секторе Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, несколько снарядов упали на израильской территории. Новостной канал «Аль-Алам» передает, что звуки взрывов слышны в Тель-Авиве. Также зафиксировано попадание ракеты в город Холон, расположенный недалеко от Тель-Авива. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.