В МЧС назвали вероятную причину пожара, убившего четверых уральцев

В Артёмовском Свердловской области наиболее вероятной причиной пожара, погубившего четверых человек, может быть нарушение правил эксплуатации печи, расположенной в бане. Об этом сообщает свердловское МЧС.
К такому выводу пришли специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отдела дознания ведомства. По их данным, баня и два дома не были оснащены пожарными извещателями. И это предопределило трагедию.
Напомним, пожар произошёл ночью 7 октября. Загорелось два жилых дома. Находившиеся в одном из них люди погибли. СКР возбудил уголовное дело.