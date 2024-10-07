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В МЧС назвали вероятную причину пожара, убившего четверых уральцев

И объяснили, что предопределило трагедию.

В Артёмовском Свердловской области наиболее вероятной причиной пожара, погубившего четверых человек, может быть нарушение правил эксплуатации печи, расположенной в бане. Об этом сообщает свердловское МЧС.

К такому выводу пришли специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отдела дознания ведомства. По их данным, баня и два дома не были оснащены пожарными извещателями. И это предопределило трагедию.

Напомним, пожар произошёл ночью 7 октября. Загорелось два жилых дома. Находившиеся в одном из них люди погибли. СКР возбудил уголовное дело.

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