В Красноярском крае будут судить главу сельсовета за продажу муниципальной земли

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы Солонцовского сельсовета, обвиняемого в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Как сообщили в региональном Следственном комитете, ущерб от его действий составил более полумиллиарда рублей.
По версии следствия, с декабря 2015 по декабрь 2016 года чиновник незаконно продал землю жителю Красноярска по низкой цене под видом передачи участка для сельскохозяйственного использования (хотя она предназначалась для промышленных объектов). Обойдя необходимые процедуры, глава сельсовета подписал договор о продаже участка в 20 тысяч квадратных метров за 11 тысяч рублей при его рыночной цене в восемь миллионов рублей.
По аналогичной схеме Александр Буценец предоставил этому же покупателю в собственность два земельных участка общей площадью 660 тысяч квадратных метров. Жителю краевого центра они обошлись в 543 тысячи рублей, хотя фактически все это стоило 260 миллионов рублей.
Еще один горожанин смог получить 320 тысяч квадратных метров земли за два миллиона рублей, при рыночной цене более 235 миллионов.
Уголовное дело направили в суд.