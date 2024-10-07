В Красноярском крае будут судить главу сельсовета за продажу муниципальной земли

По версии следствия, с декабря 2015 по декабрь 2016 года чиновник незаконно продал землю жителю Красноярска по низкой цене под видом передачи участка для сельскохозяйственного использования (хотя она предназначалась для промышленных объектов). Обойдя необходимые процедуры, глава сельсовета подписал договор о продаже участка в 20 тысяч квадратных метров за 11 тысяч рублей при его рыночной цене в восемь миллионов рублей.