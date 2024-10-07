Житель Волгограда обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Установлено, что волгоградец на основании подложного свидетельства о праве на пожизненное владение земельным участком в Дзержинском районе Волгограда, относящимся к категории государственных земель неразграниченной собственности, подал заявление о государственной регистрации права собственности на участок. Зарегистрировав право собственности, он продал участок третьим лицам, причинив ущерб городу на сумму свыше 1,6 млн рублей.