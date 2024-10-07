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Житель Волгограда обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что волгоградец на основании подложного свидетельства о праве на пожизненное владение земельным участком в Дзержинском районе Волгограда, относящимся к категории государственных земель неразграниченной собственности, подал заявление о государственной регистрации права собственности на участок. Зарегистрировав право собственности, он продал участок третьим лицам, причинив ущерб городу на сумму свыше 1,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регпрокуратуры, в своей вине фигурант не признался. Ведомство посчитало собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура инициировала взыскание с волгоградца причиненного ущерба в пользу муниципалитета.