Россия выдала Казахстану подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов г. Шахтинска Карагандинской области.
В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.
Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, асам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.
В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.