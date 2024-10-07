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Россия выдала Казахстану подозреваемого в совершении разбойного нападения

Россия выдала Казахстану подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов г. Шахтинска Карагандинской области.

В результате их преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.

Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, асам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.