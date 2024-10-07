МЧС: за девять месяцев в Могилевской области сгорело 39 автомобилей

Очередной инцидент произошел 6 октября в Могилеве. Сообщение о пожаре Renault Traffic 2003 года выпуска, припаркованного на ул. Королева, поступило спасателям в 15.36. Горение ликвидировано на ранней стадии: его вовремя заметили очевидцы и с помощью подручных средств затушили огонь. В результате произошедшего повреждены лобовое и боковое стекла, водительская дверь и приборная панель. Никто не пострадал.



В МЧС отметили, что в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы. Реже возгорание происходит при проведении огневых работ или дорожно-транспортном происшествии.



«Горят как старые автомобили, так и новые. Поэтому строго следите за исправностью автомобиля, проходите вовремя технический осмотр, укомплектовывайте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения», — заключили спасатели.