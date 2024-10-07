28-летний мотоциклист погиб в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области после ДТП погиб 28-летний водитель мотоцикла Honda CBR 600, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла рано утром 7 октября на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховскому в Белокалитвинском районе.
Предварительно, мотоциклист не выдержал безопасную скорость, а потом не справился с управлением. В итоге транспорт съехал с дороги и опрокинулся.
Сейчас детали и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Водителей и мотоциклистов просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и выполнять резкие маневры.
Ранее в Ростовской области в массовом ДТП с грузовиками пострадали два человека.