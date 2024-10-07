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Возле Феодосии ограничили движение на Керченском шоссе

Между Феодосией и Приморским закрыли часть дороги.

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Под Феодосией 7 октября закрыли один из участков Керченского шоссе, который находится рядом с нефтебазой. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«Временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги Таврида — Приморский — Береговое — Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда», — сказано в сообщении.

В Tg-канале организации опубликована схема объезда.

Также остаются закрытыми две улицы в самом городе. Речь идет об улицах Геологическая и Федько. Кроме того, на участке Феодосия — Владиславовка остановили движение электричек.

Напомним, из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной ЧС муниципального характера.

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