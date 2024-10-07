Омич нашёл у себя в квартире гранату

В воскресенье, 6 октября, сотрудники ОМОН Росгвардии проверили квартиру на улице 2-я Челюскинцев. Собственник делал в жилье ремонт и обнаружил под полом предмет, похожий на гранату.
Специалисты установили, что найденный предмет — использованная учебно-имитационная граната РГД-5. Опасности она не представляет. В результате гранату изъяли и передали следственно-оперативной группе полиции.
«Росгвардия напоминает, что в интересах вашей безопасности, при обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Его самостоятельное перемещение или осмотр может быть опасным для жизни», — сообщили в ведомстве.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал о запуске отопления в Омской области. По его словам, все 32 района региона уже подключились к теплоснабжению. В некоторых из них ещё идёт наладка гидравлических режимов.