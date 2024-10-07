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Парня сбил грузовик и его зажало под машиной в Талдыкоргане

В городе Талдыкоргане двадцатилетнего пешехода сбил грузовик. ДТП произошло внезапно, и молодой человек оказался зажатым под машиной, не имея возможности выбраться самостоятельно, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы МЧС. Сотрудники действовали оперативно и профессионально, используя специальный гидравлический инструмент для освобождения пострадавшего. Точные и слаженные действия спасателей позволили извлечь молодого человека из-под машины в кратчайшие сроки.

После освобождения пострадавшего передали в руки медицинских работников скорой помощи для дальнейшего осмотра и лечения. Благодаря высокой квалификации и быстрому реагированию сотрудников МЧС удалось минимизировать возможные тяжелые последствия аварии для здоровья молодого человека.