Парня сбил грузовик и его зажало под машиной в Талдыкоргане

В городе Талдыкоргане двадцатилетнего пешехода сбил грузовик. ДТП произошло внезапно, и молодой человек оказался зажатым под машиной, не имея возможности выбраться самостоятельно, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.