«В соцсетях поставил статус «Жди…»: после года угроз бывший муж расстрелял 32-летнюю сибирячку возле ее подъезда

«Такая молодая, красивая и улыбчивая. Просто не верится, Катя, что тебя больше нет…», — семье Минеевых из города Могоча Забайкальского края выражают соболезнования даже незнакомые люди. Ночью 6 октября родители Кати узнали, что их 32-летнюю дочь жестоко убили. По версии следствия, сделал это когда-то близкий ей человек — бывший супруг. Лучшая подруга погибшей уверена, что тиран давно думал о расправе, ведь Екатерина не желала к нему возвращаться.
— Он не раз открыто угрожал, что оставит их двухлетнюю дочь без матери, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск женщина.
В настоящее время 31-летний подозреваемый задержан, но Минеевы боятся, что тот сможет избежать реального срока. Подробнее — в материале «Комсомолки».
— Катя и Амин (имя изменено в интересах следствия — прим. ред.) были вместе со школьной скамьи, — продолжает говорить подруга. — Конечно, поначалу между ними была любовь. Он казался идеальным, но это оказалось лишь маской. Вместе они переехали в Хабаровск и построили семейный бизнес, на развитие которого Катя брала многомиллионные кредиты. А буквально за неделю до родов она узнала, что муж изменяет. Тот же в ответ на обвинения поднял на нее руку. С этого момента Катя начала думать, как от него уйти.
Летом прошлого года женщина вместе с маленьким ребенком вернулась на родину, в Могочу, где ей помогали отец и мать. Вскоре пара развелась. Но экс-супруг не оставлял бывшую в покое, засыпал звонками и сообщениями.
— Было два заявления в полицию, но Амина это не пугало. Он писал, что, если жена не передумает, то расправится с ней, с ее родителями и ребенком. Мол, не моя, значит — ничья. А в прошлом году Катя вообще обнаружила в машине отслеживающий трекер. Также он оставлял для нее «послания» в соцсетях. Незадолго до убийства в его аккаунте появился статус «жди…».
По словам подруги, мужчина на два месяца оставил Екатерину в покое. В интернете они увидели, что тот снова женился, и выдохнули. Казалось, что началась новая жизнь. Перед началом рабочей недели сибирячка села в свой автомобиль и отправилась в гости. Около 23 часов она собралась домой, вышла из подъезда, а спустя почти 15 минут была найдена с пулевыми ранениями в том же дворе..
— Значит, что он следил за ней и ждал, — едва сдерживает эмоции собеседница КП-Иркутск. — Скорее всего, выйдя из подъезда, она увидела бывшего мужа и побежала. Выстрелы пришлись в спину. На месте нашли шесть гильз. При этом сбежать Амин не пытался. Наоборот — ждал приезда полиции, отдал травматический пистолет и довольный собой рассказал, что убил.
Близкие Екатерины Минеевой боятся, что виновный получит слишком мягкое наказание:
— По образованию он юрист и может использовать свои знания.
Сегодня убитая горем семья занимается организацией похорон. Также предстоит решить, с кем останется оставшаяся без мамы малышка.
Комментарий Следкома по Забайкальскому краю:
«По данному факту следователи Могочинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции по подозрению совершении этого преступления был задержан житель города Могоча 1993 года рождения, бывший супруг убитой женщины. При обыске у подозреваемого изъято возможное орудие преступления — травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. У подозреваемого изъяты образцы биологических веществ, по которым назначено производство судебной генотипоскопической экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».
Реквизиты материального сбора:
Номер карты: 5536914009959473;
Банк: Т-Банк;
Получатель: Оксана Минеева (мать).