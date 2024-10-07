«В соцсетях поставил статус «Жди…»: после года угроз бывший муж расстрелял 32-летнюю сибирячку возле ее подъезда

— Катя и Амин (имя изменено в интересах следствия — прим. ред.) были вместе со школьной скамьи, — продолжает говорить подруга. — Конечно, поначалу между ними была любовь. Он казался идеальным, но это оказалось лишь маской. Вместе они переехали в Хабаровск и построили семейный бизнес, на развитие которого Катя брала многомиллионные кредиты. А буквально за неделю до родов она узнала, что муж изменяет. Тот же в ответ на обвинения поднял на нее руку. С этого момента Катя начала думать, как от него уйти.