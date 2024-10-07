В Новосибирске пропал 12-летний Климентий Пузыревский

Приметы ребенка — рост 160 см, телосложение xудощавое, цвет глаз зеленые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Школьник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, светло серые кроссовки с черными выставками. Уточняется, что с собой у него был черный рюкзак с цветным принтом.