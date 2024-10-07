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В Новосибирске пропал 12-летний Климентий Пузыревский

Мальчик вышел из дома и пропал.

Источник: «ЛизаАлерт»

В Октябрьском районе пропал 12-летний Климентий Пузыревский. Мальчик сегодня вышел из дома больше с того момента не выходил на связь, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы ребенка — рост 160 см, телосложение xудощавое, цвет глаз зеленые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Школьник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, светло серые кроссовки с черными выставками. Уточняется, что с собой у него был черный рюкзак с цветным принтом.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее мы писали, что в Новосибирске ищут 11-летнего Ивана Бондаренко. Мальчик 2013 года рождения ушёл из дома во вторник, 1 октября.

Вячеслав Зубарев