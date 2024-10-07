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Иномарка сбила девятилетнего ребенка в Витебске

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на регулируемом пешеходном переходе несовершеннолетний попал под колеса машины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла на улице Богатырева утром 7 октября. За рулем автомобиля Volkswagen Golf находился 32-летний мужчина, при повороте с улицы Актеров Еременко он совершил наезд на 9-летнего мальчика.

По предварительной информации, иномарка двигалась на разрешающий сигнал светофора, а ребенок — на запрещающий. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что они должны постоянно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и соблюдать безопасную скорость, чтобы успеть вовремя остановиться в случае непредвиденной ситуации.